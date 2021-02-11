С 11 и до 25 февраля Латвия закрывает свои границы на въезд для граждан из всех стран Европы. Кроме того, с некоторыми странами Латвия вообще прекращает любое сообщение.

Въезд в Латвию разрешат только тем, кто будет иметь неотложные и важные причины.

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Закрытие границ в Латвии: что известно

От 11 февраля временно не будут осуществлять международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии. Сообщения прекращают из-за высокой распространенности новых штаммов коронавируса там.

С особого разрешения министра из тех стран можно будет:

осуществлять пассажирские перевозки,

воздушным транспортом и бизнес-рейсами, нерегулярные перелеты транзитом,

специально организованные перевозки работников для доставки к месту работы, или спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом.

Однако только для не более 5 пассажиров.

Кто сможет въехать в Латвию с 11 февраля

Те, кто имеют в этой стране официальную работу,

едут на учебу,

из-за воссоединения семьи,

на лечение,

транзит или сопровождение несовершеннолетних,

возвращение на постоянное место жительства,

посещение похорон.

Соответствие вышеуказанным критериям должно быть подтверждено во время заполнения электронной анкеты на специальном сайте.

По словам парламентского секретаря Министерства иностранных дел Занди Калнинь-Лукашевици, существует вероятность продолжения этих ограничений более чем на две недели, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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