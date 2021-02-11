Латвия полностью закрывает границы из-за коронавируса
С 11 и до 25 февраля Латвия закрывает свои границы на въезд для граждан из всех стран Европы. Кроме того, с некоторыми странами Латвия вообще прекращает любое сообщение.
Источник:Інтерфакс-Україна
Въезд в Латвию разрешат только тем, кто будет иметь неотложные и важные причины.
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Закрытие границ в Латвии: что известно
От 11 февраля временно не будут осуществлять международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии. Сообщения прекращают из-за высокой распространенности новых штаммов коронавируса там.
С особого разрешения министра из тех стран можно будет:
- осуществлять пассажирские перевозки,
- воздушным транспортом и бизнес-рейсами, нерегулярные перелеты транзитом,
- специально организованные перевозки работников для доставки к месту работы, или спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом.
Однако только для не более 5 пассажиров.
Кто сможет въехать в Латвию с 11 февраля
- Те, кто имеют в этой стране официальную работу,
- едут на учебу,
- из-за воссоединения семьи,
- на лечение,
- транзит или сопровождение несовершеннолетних,
- возвращение на постоянное место жительства,
- посещение похорон.
Соответствие вышеуказанным критериям должно быть подтверждено во время заполнения электронной анкеты на специальном сайте.
По словам парламентского секретаря Министерства иностранных дел Занди Калнинь-Лукашевици, существует вероятность продолжения этих ограничений более чем на две недели, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коронавирус в Латвии
- По состоянию на 11 февраля в Латвии зафиксировали более 73 тысяч случаев коронавируса, 1 395 человек скончались.
- С 15 января в месяц в Латвии ввели комендантский час в выходные. Местные жители должны находиться в своих домах с 22:00 до 05:00.
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