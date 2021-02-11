З 11 і до 25 лютого Латвія закриває свої кордони на в'їзд для громадян з усіх країн Європи. Окрім того, з деякими країнами Латвія взагалі припиняє будь-яке сполучення.

В'їзд до Латвії дозволять тільки тим, хто матиме невідкладні і важливі причини.

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Закриття кордонів у Латвії: що відомо

Від 11 лютого тимчасово не здійснюватимуть усі міжнародні пасажирські перевезення через аеропорти, порти і на автобусах з Великої Британії, Ірландії, Португалії. Сполучення припиняють через високу поширеністю нових штамів коронавірусу там.

З особливого дозволу міністра з тих країн можна буде:

здійснювати пасажирські перевезення,

повітряним транспортом і бізнес-рейсами, нерегулярні перельоти транзитом,

спеціально організовані перевезення працівників для доставки до місця роботи, чи спортсменів для участі в змаганнях за кордоном.

Однак лише для не більше як 5 пасажирів.

Хто зможе в'їхати до Латвії з 11 лютого

Ті, хто мають у цій країні офіційну роботу,

їдуть на навчання,

через возз'єднання сім'ї,

на лікування,

транзит або супровід неповнолітніх,

повернення на постійне місце проживання,

відвідування похорону.

Відповідність вищезазначеним критеріям має бути підтверджена через час заповнення електронної анкети на спеціальному сайті.

За словами парламентської секретарки Міністерства іноземних справ Занди Калнинь-Лукашевіци, існує ймовірність продовження цих обмежень більше ніж на два тижні, але це буде залежати від епідеміологічної ситуації.

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