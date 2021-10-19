Кабинет министров должен утвердить пакет мер на чрезвычайном заседании 20 октября. В случае принятия они вступят в силу 21 октября.

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Перечень карантинных ограничений в Латвии

Кришьянис Кариньш заявил, что ограничения будут действовать в течение четырех недель, до 15 ноября. В то же время правительство Латвии приняло решение с 20:00 до 5:00 ввести комендантский час.

Осенние каникулы продлили на одну неделю, а после 1 ноября 1–3 классы будут учиться в школе, остальные пойдут на удаленное обучение еще на 2 недели.

В то же время продолжают работать детсады. Обучение в вузах и профессиональных учебных заведениях будут проводить удаленно. Также правительство Латвии приняло следующие решения:

закрыть все магазины, кроме тех, что обеспечивают продажу товаров первой необходимости;

ограничить предоставление услуг (в частности, закроют парикмахерские, салоны красоты и заведения общепита);

запретить спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты);

ввести ограничения на сборы, а также лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Обратите внимание! В Минздраве Латвии ранее призвали власти страны ввести жесткие карантинные ограничения. Так планировали сократить количество социальных контактов латвийцев на 40%.

В Латвии признали, что вакцинация провалилась

Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводят. По словам Кришьяниса Кариньша, сейчас жители Латвии более опасны для других стран, чем иностранцы для латвийцев.

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Кроме того, возобновят программы помощи, в частности, речь идет о так называемых выплатах за простой. Кришьянис Кариньш и Даниэль Павлютс, глава Министерства здравоохранения Латвии, признали, что процесс вакцинации в стране фактически провалился, и это стало причиной для введения ограничений.

После 15 ноября в Латвии планируют возобновить работу магазинов, поставщиков услуг, разрешить частные и публичные мероприятия.