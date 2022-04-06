Латвия заморозила недвижимость россиян более чем на 100 миллионов евро

Из-за жестокой войны, которую Россия начала против Украины, Латвия ввела санкции против государства-агрессора. Так, сумма замороженных активов россиян составляет более 100 миллионов евро.

Дальше эта сумма может только возрасти. Об этом заявил латвийский министр юстиции Янис Борданс.

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Замороженный автопарк также оценивается в несколько миллионов евро.

В то же время, по словам министра, пока нет информации об активах юридических лиц, которые могут оказаться еще более ценными. Среди них может быть и опасный груз в латвийских портах, о котором государство "должно позаботиться должным образом".

Кстати, правительство Латвии рассматривало возможность передать в собственность государства российские предприятия, попавшие под санкции.

Борданс подчеркнул, что этот процесс должен быть максимально выгоден с точки зрения экономики государства.

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