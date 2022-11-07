В МИД отреагировали на скандальное заявление мэра латвийского города о Крыме

Мэр латвийского города Даугавпилс недавно заявил, что Крым является территорией России. На такие слова главы одного из крупнейших городов страны уже отреагировали в МИД Украины.

Андрейс Элксниньш оправдывает злодеяния россиян в Украине. Об этом журналистам 24 канала сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Николенко назвал латвийского мэра "маргинальным деятелем"

После таких слов мэра спикер МИД не удивлен тем, что политическая сила Элксниньша "оказалась на обочине политики" по итогам последних выборов в Сейм Латвии.

К счастью, высказывания этого маргинального деятеля не показывают ни официальной позиции дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев,

– подчеркнул Николенко.

Он добавил, что большинство латвийцев искренне сочувствуют украинцам и активно помогают бороться против российской агрессии.

Что этому предшествовало

В эфире латвийского телевидения мэр Даугавпилса заявил, что Крым принадлежит России, а в войне "не будет победителей". Более того, он не считает, Россию государством-агрессором. В войне в Украине, по его маразматическому мнению, виноваты "Украина, США и Россия". Якобы 3 страны ответственны за то, что произошло в Буче.

Свое абсурдное мнение чиновник объяснил тем, что "за ситуацию отвечают дипломаты".

Заметим, что ведущие возражали чиновнику. Они говорили, что почти весь мир не признал оккупацию Крыма. Когда мэр Даугавпилса не удосужился признать Россию агрессором, журналисты призвали его называть вещи своими именами.

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