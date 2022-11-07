Андрейс Елксніньш виправдовує злочини росіян в Україні. Про це журналістам 24 каналу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Ніколенко назвав латвійського мера "маргінальним діячем"

Після таких слів мера спікер МЗС не здивований тим, що політична сила Елксніньша "опинилася на узбіччі політики" за підсумками останніх виборів до Сейму Латвії.

На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не показують ані офіційну позицію дружньої для нас Латвії, ані погляди абсолютної більшості латвійців,

– наголосив Ніколенко.

Він додав, що більшість латвійців щиро співчувають українцям та активно допомагають боротися проти російської агресії.

Що цьому передувало

В ефірі латвійського телебачення мер Даугавпілса заявив, що Крим належить Росії, а у війні "не буде переможців". Ба більше, він не вважає, Росію державою-агресоркою. У війні в Україні, на його маразматичну думку, винні "Україна, США та Росія". Мовляв, 3 країни відповідальні за те, що сталося у Бучі.

Свою абсурдну думку чиновник пояснив тим, що "за ситуацію відповідають дипломати".

Зауважимо, що ведучі заперечували чиновнику. Вони казали, що майже весь світ не визнав окупацію Криму. Коли мер Даугавпілса не спромігся визнати Росію агресоркою, журналісти закликали його називати речі своїми іменами.

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