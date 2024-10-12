Лауреатка Нобелевской премии по литературе отказалась от конференции: при чем здесь Украина

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала южнокорейская писательница Хан Канг. Она отказалась от пресс-конференции и объяснила причины.

Издание TheKoreaTimes сообщило, что писательница отказалась праздновать награждение из-за войн, которые до сих пор продолжаются. Об этом сообщил отец нобелевской лауреатки Хан Сын Вон во время пресс-конференции, на которую Хан Канг не появилась.

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Что известно об отказе Хан Канг от празднования

(Хан Канг – 24 Канал) сказала мне: "Как мы можем устраивать празднования или пресс-конференции, принимая во внимание усиление войн и гибели людей?",

– заявил отец писательницы.

Сама Хан Канг отказалась праздновать из-за российско-украинской и израильско-палестинской войны,, которые до сих пор продолжаются.

Отец писательницы Хан Сын Вон заявил, что после объявления Нобелевской премии по литературе, 10 октября, он говорил с дочерью и посоветовал ей выбрать издательство, где проведут пресс-конференцию по случаю награждения.

"Ее перспектива сместилась от писательницы, которая живет в Корее, к глобальному (писательскому) сознанию. Однако я не мог избавиться от ощущения, что я – отец лауреата, поэтому я все же организовал эту пресс-конференцию", – заявил Хан Сын Вон.

Он объяснил, что его дочь, лауреат Нобелевской премии по литературе в 2024 году, отказалась устраивать праздничный банкет для местных по поводу своего писательского достижения.

"Она сказала: "Пожалуйста, не празднуй, будучи свидетелем этих трагических событий. Шведская академия дала мне эту награду не для того, чтобы мы наслаждались, а для того, чтобы сохранять ясный ум". Услышав это, я был глубоко обеспокоен", – пересказал слова дочери Хан Сын Вон.

Стоит заметить, что Нобелевский комитет объяснял, что писательницу наградили за "ее сильную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Хан Канг стала первой корейской писательницей, которую номинировали на премию.

Справка. Хан Канг является автором книги "Вегетарианка", за которую отмечена Букеровской премией. Также она написала романы "Твоя холодная рука", "Дыхание борьбы", "Уроки греческого", "Человеческие деяния", "Белая книга", выпустила поэтические сборники "Я кладу вечер в ящик", книги эссе "Любовь и все, что вокруг любви", "Тихо пропетые песни".