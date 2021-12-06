Лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам тюрьмы. Этот приговор стал началом всех дел, которые возбудили против Су Чжи после военного переворота.

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О решении суда журналистам сообщили анонимно. Все суды над Су Чжи являются закрытыми.

Единственным источником информации о судебном процессе были адвокаты подсудимой, но в октябре 2021 года им запретили сообщать что-либо об этом.

Справка. Аун Сан Су Чжи является политической деятельницей Мьянмы. Лауреаткой Нобелевской премии мира она стала в 1991 году. Военные примерно 15 лет держали ее под домашним арестом.

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Су Чжи обвиняют в ряде преступлений. Речь идет о коррупции, нарушении законов о ликвидации последствий стихийного бедствия и экспорте-импорте из-за обнаружения в ее доме переносных раций во время обысков.

Human Rights Watch считает, что все обвинения фальшивы и политически мотивированные. Организация отмечает, что дела имеют целью помешать Су Чжи участвовать в выборах.

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