Лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років в'язниці. Цей вирок став початком усіх справ, які порушили проти Су Чжі після військового перевороту.

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Про рішення суду журналістам повідомили анонімно. Всі суди над Су Чжі є закритими.

Єдиним джерелом інформації про судовий процес були адвокати підсудної, але у жовтні 2021 року їм заборонили повідомляти будь-що про це.

Довідка. Аун Сан Су Чжі є політичною діячкою М'янми. Лауреаткою Нобелівської премії миру вона стала у 1991 році. Військові приблизно 15 років тримали її під домашнім арештом.

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Су Чжі звинувачують у низці злочинів. Мовиться про корупцію, порушення законів про ліквідацію наслідків стихійного лиха та експорт-імпорт через виявлення в її будинку переносних рацій під час обшуків.

Human Rights Watch вважає, що всі звинувачення фальшиві та політично вмотивовані. Організація зазначає, що справи мають на меті завадити Су Чжі брати участь у виборах.

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