Кто стал лауреатами Пулитцеровской премии в 2024 году
Источник:Марджори Миллер
Стали известны имена лауреатов Пулитцеровской премии. Она считается одной из самых престижных наград США в литературе, журналистике, музыке и театре.
Колумбийский университет по рекомендации Совета Пулитцеровских премий 6 мая объявил лауреатов премии. Премию получили за освещение важных проблем.
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Лауреаты Пулитцеровской премии
Премию получили фотографы агентства Associated Press в области художественной фотографии за освещение глобального миграционного кризиса на границе США и Мексики.Интересно! Пулитцеровскую премию основал Джозеф Пулитцер, венгерско-американский журналист и издатель газет. Он оставил деньги Колумбийскому университету после своей смерти в 1911 году.
Агентство Reuters также получило две Пулитцеровские премии за серию расследований о производственной империи Илона Маска и награду в категории экстремальных новостей за фотосъемку конфликта Израиля и Газы.
The Times также получили три награды за освещение нападения ХАМАС на Израиль и его последствий, а также о детском труде мигрантов в США.
Издание The New York Times получило три награды за журналистские расследования, международные репортажи и написание статей.
Две Пулитцеровские премии получил Журнал New Yorker.
Пулитцеровскую премию за специальные цитаты также получили журналисты и писатели, которые освещали войну в Газе.
В прошлом году Пулитцеровскую премию получили также украинцы
- В США 8 мая 2023 года состоялась церемония вручения Пулитцеровской премии. Среди других ее получили украинский фотограф, видеожурналист и продюсер. Говорится о Евгении Малолетке, Мстиславе Чернове, а также Василисе Степаненко.
- Малолетка и Чернов получили Пулитцеровскую премию за свое сотрудничество с изданием Associated Press из США. В частности, отметили их фото- и видеорепортажи из Мариуполя, которые облетели весь мир. Один из них – из роддома после сброса на него авиабомбы 9 марта.
- Заметим, что Евгений Малолетка, а также видеожурналист Мстислав Чернов и продюсер Василиса Степаненко более 2 недель работали в Мариуполе, когда он был уже оккупированным. В то время они были единственными представителями западных СМИ в городе.