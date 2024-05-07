Кто стал лауреатами Пулитцеровской премии в 2024 году

Стали известны имена лауреатов Пулитцеровской премии. Она считается одной из самых престижных наград США в литературе, журналистике, музыке и театре.

Колумбийский университет по рекомендации Совета Пулитцеровских премий 6 мая объявил лауреатов премии. Премию получили за освещение важных проблем.

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Лауреаты Пулитцеровской премии

Премию получили фотографы агентства Associated Press в области художественной фотографии за освещение глобального миграционного кризиса на границе США и Мексики.

Пулитцеровскую премию основал Джозеф Пулитцер, венгерско-американский журналист и издатель газет. Он оставил деньги Колумбийскому университету после своей смерти в 1911 году.

Агентство Reuters также получило две Пулитцеровские премии за серию расследований о производственной империи Илона Маска и награду в категории экстремальных новостей за фотосъемку конфликта Израиля и Газы.

The Times также получили три награды за освещение нападения ХАМАС на Израиль и его последствий, а также о детском труде мигрантов в США.

Издание The New York Times получило три награды за журналистские расследования, международные репортажи и написание статей.

Две Пулитцеровские премии получил Журнал New Yorker.

Пулитцеровскую премию за специальные цитаты также получили журналисты и писатели, которые освещали войну в Газе.

В прошлом году Пулитцеровскую премию получили также украинцы