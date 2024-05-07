Колумбійський університет за рекомендацією Ради Пулітцерівських премій 6 травня оголосив лауреатів премії. Премію отримали за висвітлення важливих проблем.
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Лауреати Пулітцерівської премії
Премію отримали фотографи агентства Associated Press у галузі художньої фотографії за висвітлення глобальної міграційної кризи на кордоні США і Мексики.
Агентство Reuters також отримало дві Пулітцерівські премії за серію розслідувань про виробничу імперію Ілона Маска та нагороду в категорії екстремальних новин за фотозйомку конфлікту Ізраїлю та Гази.
The Times також отримали три нагороди за висвітлення нападу ХАМАС на Ізраїль та його наслідків, а також про дитячу працю мігрантів у США.
Видання The New York Times отримало три нагороди за журналістські розслідування, міжнародні репортажі та написання статей.
Дві Пулітцерівські премії отримав Журнал New Yorker.
Пулітцерівську премію за спеціальні цитати також отримали журналісти та письменники, які висвітлювали війну в Газі.
Минулого року Пулітцерівську премію отримали також українці
- У США 8 травня 2023 року відбулася церемонія вручення Пулітцерівської премії. Серед інших її отримали український фотограф, відеожурналіст та продюсерку. Мовиться про Євгена Малолєтку, Мстислава Чернова, а також Василісу Степаненко.
- Малолєтка та Чернов отримали Пулітцерівську премію за свою співпрацю з виданням Associated Press зі США. Зокрема, відзначили їхні фото- та відеорепортажі з Маріуполя, які облетіли весь світ. Один із них – з пологового будинку після скидання на нього авіабомби 9 березня.
- Зауважимо, що Євген Малолєтка, а також відеожурналіст Мстислав Чернов і продюсерка Василіса Степаненко понад 2 тижні працювали у Маріуполі, коли він був уже окупованим. На той час вони були єдиними представниками західних ЗМІ у місті.