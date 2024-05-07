Колумбійський університет за рекомендацією Ради Пулітцерівських премій 6 травня оголосив лауреатів премії. Премію отримали за висвітлення важливих проблем.

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Лауреати Пулітцерівської премії

Премію отримали фотографи агентства Associated Press у галузі художньої фотографії за висвітлення глобальної міграційної кризи на кордоні США і Мексики.

Цікаво! Пулітцерівську премію заснував Джозеф Пулітцер, угорсько-американський журналіст і видавець газет. Він залишив гроші Колумбійському університету після своєї смерті 1911 року.

Агентство Reuters також отримало дві Пулітцерівські премії за серію розслідувань про виробничу імперію Ілона Маска та нагороду в категорії екстремальних новин за фотозйомку конфлікту Ізраїлю та Гази.

The Times також отримали три нагороди за висвітлення нападу ХАМАС на Ізраїль та його наслідків, а також про дитячу працю мігрантів у США.

Видання The New York Times отримало три нагороди за журналістські розслідування, міжнародні репортажі та написання статей.

Дві Пулітцерівські премії отримав Журнал New Yorker.

Пулітцерівську премію за спеціальні цитати також отримали журналісти та письменники, які висвітлювали війну в Газі.

Минулого року Пулітцерівську премію отримали також українці