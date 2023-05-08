Про їхнє нагородження повідомили у пресслужбі Пулітцерівської премії. Дізнайтеся, завдяки яким світлинам і відео вони отримали відзнаку.

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Нагородили за співпрацю з Associated Press

Малолєтка та Чернов отримали Пулітцерівську премію за свою співпрацю з виданням Associated Press зі США. Зокрема, відзначили їхні фото- та відеорепортажі з Маріуполя, які облетіли весь світ. Один із них – з пологового будинку після скидання на нього авіабомби 9 березня.

Зауважимо, що Євген Малолєтка, а також відеожурналіст Мстислав Чернов і продюсерка Василіса Степаненко понад 2 тижні працювали у Маріуполі, коли він був уже окупованим. На той час вони були єдиними представниками західних ЗМІ у місті.

Додамо, що у грудні 2023 року Євген Малолєтка, котрий наразі працює на Associated Press, за версією британської газети The Guardian став фотографом року.

Також Мстислав Чернов та Євген Малолєтка у 2022 році стали лауреатами премії імені Георгія Ґонґадзе.

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова у січні 2023 року отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США.

А вже у березні 2023 року Мстислав Чернов і Василіса Степаненко стали переможцями ще однієї премії. Мовиться про Royal Television Society.

Крім того, Пулітцерівську премію отримала Лорі Хіннант. Остання працювала у Північній Африці й Іраку та займалася документуванням "незареєстрованих смертей тисяч мігрантів по всьому світу".

Переможців, котрі у 2023 році отримували престижну премію, нагороджували у Колумбійському університеті.

Старша віцепрезидентка та виконавча директорка AP Джулі Пейс прокоментувала нагороду. Вона зазначила, що журналісти видання в Україні впродовж війни виконували сміливу та важливу роботу. Вони займалися висвітленням, зокрема, людських жертв кровопролитної війни Росії проти нашої держави.

Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною громадською послугою, і ми такі раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією,

– зазначила вона.