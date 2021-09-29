Сейчас более горячий и более жидкий поток направляется в сторону небольшого прибрежного города Тодоке.
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В чем заключается опасность
Если лава достигнет моря, в результате химической реакции произойдет выброс в атмосферу токсичных паров, особенно соляной кислоты, которая опасна для дыхания и раздражает глаза и кожу.
Ранее один из двух потоков лавы на острове Ла Пальма замедлился, однако второй набирает скорость и продолжает двигаться в сторону побережья.
Добавим, что Кумбре-Вьеха – это один из наиболее активных вулканов Канарского архипелага. Вулкан расположен на острове Пальма.
Вулкан Кумбре-Вьеха: карта
Извержение вулкана на Канарах
- Вулкан на острове Пальма, архипелаг Канарские острова, Испания, начал извергаться еще 19 сентября. С тех пор огненная стихия наделала много бед, приведя к эвакуации населения и гигантским экономическим убыткам.
- 29 сентября правительство Испании объявило остров Ла Пальма зоной бедствия. Ранее власти призвали жителей восточного побережья острова Ла Пальма оставаться дома.