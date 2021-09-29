Наразі більш гарячий і більш рідкий потік прямує в бік невеликого прибережного міста Тодоке.
Важливо Віллу на Канарах тепер називають "диво-будинком", її обійшла лава – неймовірне фото
У чому полягає небезпека
Якщо лава досягне моря, в результаті хімічної реакції відбудеться викид в атмосферу токсичних парів, особливо соляної кислоти, яка небезпечна для дихання і дратує очі та шкіру.
Раніше один з двох потоків лави на острові Ла Пальма сповільнився, проте другий набирає швидкість і продовжує рухатися в бік узбережжя.
Додамо, що Кумбре-В'єха – це один з найбільш активних вулканів Канарського архіпелагу. Вулкан розташований на острові Пальма.
Вулкан Кумбре-В'єха: карта
Виверження вулкану на Канарах
- Вулкан на острові Пальма, архіпелаг Канарські острови, Іспанія, почав вивергатися ще 19 вересня. Відтоді вогняна стихія наробила багато лиха, призвівши до евакуації населення та велетенських економічних збитків.
- 29 вересня уряд Іспанії оголосив острів Ла Пальма зоною лиха. Раніше влада закликала жителів східного узбережжя острова Ла Пальма залишатися вдома.