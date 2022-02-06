Во время спуска он упал и его накрыла лавина. К счастью, мужчине помогли спастись друзья.

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Чем закончился инцидент

После схода лавины, накрывшей россиянина, друзьям, которые были с ним, удалось его "откопать".

Сноубордист не пострадал.

Мужчина попал под лавину: смотрите видео

Схождения лавин

В австрийских горах, что у границы со Швейцарией 4 февраля произошла трагедия. Снежная лавина похоронила под собой группу из 5 человек, которые в сопровождении гида были в лыжном туре.

Ночью 31 января в Закарпатской области сошли сразу 2 снежные лавины. Они засыпали проезжую часть дороги. Но последствия схождения техника смогла убрать оперативно.

Также в горах на Закарпатье 23 января сошла лавина. Чрезвычайная ситуация произошла тогда, когда с горы как раз спускалась группа туристов из 5 человек. Они смогли вырваться из снежной ловушки самостоятельно. Но, когда прибыли спасатели, то 1 человек все же нуждался в транспортировке.

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