Лавров – это не мой уровень, – Зеленский отказался реагировать на очередную провокацию Кремля

Именно министр иностранных дел России Сергей Лавров является главным распространителем российской пропаганды на международной арене. В том числе относительно войны против Украины.

У президента Украины Владимира Зеленского во время интервью для индийского Republic Media Network попросили прокомментировать слова Лаврова, что они получили предложение украинской стороны обсудить вопросы Крыма и Донбасса на переговорах. Но отвергли их.

Любую реакцию на слова министра иностранных дел Российской Федерации должен осуществлять министр иностранных дел Украины. Потому что это его уровень. Это не совсем мой уровень –соответствовать министру иностранных дел, тем более российской федерации. Я готов отвечать на ту или иную реакцию от президента российской федерации. Тогда я буду относиться к этому серьезнее,

– довольно уверенно ответил Владимир Зеленский.

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При этом Зеленский отметил, что Украина действительно хочет обсудить с Россией эти вопросы.

"Я не скрываю, что мы хотим говорить обо всех наших территориях. Говорить о временно оккупированном Крыме, Донбассе. Я готов говорить на все темы, но только с президентом России", – заявил Зеленский.

Он также добавил, что знает, что не все украинцы одобрительно относятся к идее переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Что еще Зеленский сказал о Лаврове

Учитывая, что именно Лавров комментирует зверства российской армии в Украине, пытаясь оправдать своих мародеров, насильников и убийц, упоминание о российском дипломате было неоднократно.

"Я могу ответить вам и вашему народу, и точно не готов отвечать Лаврову. Потому что говорить что это фейк то, что было в Буче... Надо обратить внимание на всю риторику этого человека, считаемого в российской федерации министром иностранных дел. В принципе политика российской федерации – считать, что у нас нет независимости, и мы не являемся субъектом, и не суверенны, поэтому они считают, что Украина в целом – это фейк. Мне даже кажется, что у них это даже есть у них публичной риторике. Поэтому что-то доказывать человеку, живущему без уха, и который не готов слышать какую-либо информацию, кроме своей – сложно", – отметил Зеленский.