У Президента України Володимира Зеленського під час інтерв'ю для індійського Republic Media Network попросили прокоментувати слова Лаврова, що вони отримали пропозицію української сторони обговорити питання Криму та Донбасу на перемовинах. Але відкинули їх.

Будь-яку реакцію на слова міністра закордонних справ Російської Федерації повинен робити міністр закордонних справ України. Тому що це його рівня. Це не зовсім мій рівень відповідати міністру закордонних справ, тим більше Російської Федерації. Я готовий відповідати на ту чи іншу реакцію від президента Російської Федерації. тоді я буду ставитися до цього більш серйозно,

– доволі впевнено відповів Володимир Зеленський.

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При цьому Зеленський зазначив, що Україна і справді хоче обговорити з Росією ці питання.

"Я не приховую, що ми хочемо говорити про всі наші території. Говорити про тимчасово окупований Крим, Донбас. Я готовий говорити на всі теми, але лише з президентом Росії", – заявив Зеленський.

Він також додав, що знає про те, що не всі українці схвально ставляться до ідеї переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Що ще Зеленський сказав про Лаврова

Зважаючи, що саме Лавров коментує звірства російської армії в України, намагаючись виправдати своїх мародерів, гвалтівників та вбивць, то згадка про російського дипломата була неодноразово.

"Я можу відповісти вам і вашому народу, і точно не готовий відповідати Лаврову. Тому що говорити що це фейк те, що було в Бучі... Треба звернути увагу на всю риторику цієї людини, яку вважають в Російській Федерації міністром закордонних справ. В принципі політика Російської Федерації – вважати, що в нас немає незалежності, і ми не є суб'єктом, і не є суверенні. Тому вони вважають, що Україна в цілому – це фейк. Мені навіть здається, що в них це навіть є у їх публічній риториці. Тому щось доказувати людині, яка живе без вуха, і яка не готова чути будь-яку інформацію, окрім своєї – складно", – зазначив Зеленський.