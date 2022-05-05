Лавров и Ко принялись цитировать заголовки "желтой прессы" 90-х

"Гитлер – еврей". "Разрабатывается биологическое оружие выборочного этнического действия против славян".

Большой сумасшедший дом

"В секретных биолабораториях изобретают новые вирусы, чтобы распространять их через перелетных птиц". "Мать Рюрика была славянкой". "Ленин придумал Украину"...

Не упустите У Путина есть три причины объявить войну Украине 9 мая

Если бы я не знал, что это заявления московитов, занимающих серьезное положение в собственном государстве, я бы подумал, что это заголовки "желтой прессы" из 90-х. Разнообразных "СНИД-инфо", "Интересные газеты" и тому подобное.



Заявления российских политиков об Украине вызывают сомнение в их сознании / Фото Getty Images

Помните безумных пенсионеров, которые все это читали, а потом рвались рассказывать правду? Теперь эти пенсионеры управляют самым большим государством мира и угрожают всем ядерной бомбой.

Достойно внимания – после ксенофобских заявлений Лаврова Израиль решил поддержать Украину: смотрите видео