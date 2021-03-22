Глава российского МИД Сергей Лавров в очередной раз опозорился. Во время официального визита в Китай он одел защитную маску с бранными словами в адрес COVID-19.

Однако в российском МИДе считают действия своего руководителя остроумными. Именно поэтому видео Лаврова появилось на странице МИД России в тиктоке.

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В защитной маске с бранными словами Лавров засветился в китайском городе Гуйлинь. Именно туда он прибыл с официальным визитом 22 марта. Известно, что маска черного цвета стала подарком российскому министру на день рождения.

На ней белыми буквами написано FCKNG QRNTN, то есть f*cking quarantine. В переводе с английского это можно перевести как "проклятый карантин".

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Китай в шутливой форме продемонстрировал свое отношение к карантинe, который вводится на фоне пандемии коронавируса,

– прокомментировали действия Лаврова в МИД.

Лавров надел маску с нецензурщиной: смотрите видео