Очільник російського МЗС Сергій Лавров вчергове осоромився. Під час офіційного візиту у Китай він одягнув захисну маску з лайливими словами на адресу COVID-19.

Однак у російському МЗС вважають дії свого очільника дотепними. Саме тому відео Лаврова з'явилося на сторінці МЗС Росії у тіктоці.

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У захисній масці з лайливими словами Лавров засвітився у китайському місті Гуйлінь. Саме туди він прибув з офіційним візитом 22 березня. Відомо, що маска чорного кольору стала подарунком російському міністру на день народження.

На ній білими буквами написано FCKNG QRNTN, тобто f*cking quarantine. У перекладі з англійської це можна перекласти як "клятий карантин".

Глава МЗС Росії Сергій Лавров під час візиту в Китай в жартівливій формі продемонстрував своє ставлення до карантину, що вводиться на тлі пандемії коронавірусу,

– прокоментували дії Лаврова у МЗС.

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