Лавров назвал дату переговоров России и США по "гарантиям безопасности"

Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон проведут переговоры по "гарантиям безопасности" во вторник, 11 января. На следующий день состоится саммит Россия – НАТО.

Детали переговоров США и России

На встрече Россия будет требовать, чтобы НАТО не брало в свой состав Украину. Об этом российский министр иностранных дел заявил в интервью пропагандистским СМИ.

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Из США мы будем проводить основной раунд переговоров, которые состоятся сразу после завершения новогодних каникул. НАТО предложило устами Столтенберга, но ясно, что с подачи США, сразу после этого провести заседание совета Россия – НАТО,

– подчеркнул Лавров.

Заметим, информацию о созыве саммита Россия – НАТО на 12 января подтвердил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Последние переговоры в таком формате состоялись еще в июле 2019 года. С тех пор все попытки назначить дату встречи были провальными.

Что известно о "гарантиях безопасности" для России

Во время разговора с Джо Байденом 7 декабря Владимир Путин призвал предоставить гарантии, что Украину не возьмут в НАТО. Однако американский президент ответил, что этот вопрос будет решать исключительно Альянс, а никто другой не имеет права диктовать.

Однако в России от своего не отступают. Министерство иностранных дел обнародовало проекты договоров, в которых требует нерасширения НАТО, а также вывод войск. В противном случае Москва угрожает войной – якобы будет защищаться от Альянса.

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