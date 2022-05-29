Лавров неожиданно публично прокомментировал слухи о "больном Путине"
29 мая 2022 , 23:01Читати новину українською
В СМИ начали распространяться слухи о том, что болезнь Путина усилилась, а некоторые даже заявляют о его смерти и подмене на двойника. Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о состоянии Путина и его реакции на провал в войне против Украины.
Весь мир наблюдает не только за ходом войны России против Украины, но и состоянием российского диктатора Владимира Путина. Есть мнения, что война против Украины может закончиться его смертью и крахом режима.
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