Также министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвала людей стараться не брать паспорта России. Об этом Верещук написала 29 мая – на 95-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Матери из оккупированного Донбасса отказываются давать детей в вузы, чтобы их не отправили на войну

Верещук предупредила людей, что война может быть длиннее

Эта война, возможно, будет длиннее, чем ожидалось. Землю свою мы не отдадим. Мы за нее воюем и мы отвоеваем ее. Поэтому, возможно, эта война будет более кровавой, чем мы представляли,

– предупредила Ирина Верещук.

Также министерша вспомнила, что из-за оккупации людям приходится принимать трудные решения.