Глава российского МИД Сергей Лавров недоволен действиями Америки. Он публично упрекнул США, что те не выполняют своих обещаний.

Заявления Лаврова передает российское пропагандистское издание ТАСС. Интересно, что если в отношении Украины министр традиционно агрессивный, то там, где речь идет о возможном сотрудничестве США и России, он просто ноет.

Что сказал Лавров об Украине и США?

Дипломат-пропагандист, как и всегда, требовал гарантий безопасности для России.

Для России была важна позиция США по Украине, неважно, что сказали бы в Киеве или "пещерные русофобы" в ЕС. Россия приняла предложение США по Украине, и, если "подходить по-мужски", проблема должна быть решена. Нацистские основы Украины должны быть ликвидированы, это условие безопасности России,

– цитирует его ТАСС.

Лавров также заявил, якобы Европа угрожает начать войну. Поэтому Россия "не позволит размещать в Украине любые виды оружия, которые угрожают интересам российской безопасности".

Впрочем, он тут же сказал, что Запад уже развязал глобальную войну против России. Судя по всему, речь о торговле.

Далее Лавров стал упрекать Америку, что та не только не оспаривает законы Байдена, но и вводит новые санкции. А еще "пытается контролировать военно-технические связи России с Индией и другими членами БРИКС".

Санкции США против российских нефтяных компаний Лавров назвал недобросовестной попыткой подавить конкурентов.

"Запад придумал "теневой флот" и пытается задерживать суда в борьбе за доминирование", – сказал министр.

По его мнению, американцы сами создают искусственные препятствия для сотрудничества с россиянами.

Россия и США после Анкориджа должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот. США теперь сами не готовы к своим предложениям по Украине, сделанных в Анкоридже. Россия не видит никакого "радужного будущего" в экономических отношениях с США,

– сокрушенно высказался Лавров.

Слова Лаврова очень интересны, потому что Россия после встречи Трампа с Путиным на Аляске постоянно апеллировала к "духу Анкориджа". Теперь же риторика изменилась.