Обиженный Лавров упрекает Америку: вспомнил нацистов и "мужской подход" к решению проблем
- Сергей Лавров выразил недовольство действиями США, обвиняя их в невыполнении обещаний и введении новых санкций.
- Также Лавров критиковал США за их позицию по Украине.
Глава российского МИД Сергей Лавров недоволен действиями Америки. Он публично упрекнул США, что те не выполняют своих обещаний.
Заявления Лаврова передает российское пропагандистское издание ТАСС. Интересно, что если в отношении Украины министр традиционно агрессивный, то там, где речь идет о возможном сотрудничестве США и России, он просто ноет.
Что сказал Лавров об Украине и США?
Дипломат-пропагандист, как и всегда, требовал гарантий безопасности для России.
Для России была важна позиция США по Украине, неважно, что сказали бы в Киеве или "пещерные русофобы" в ЕС. Россия приняла предложение США по Украине, и, если "подходить по-мужски", проблема должна быть решена. Нацистские основы Украины должны быть ликвидированы, это условие безопасности России,
– цитирует его ТАСС.
Лавров также заявил, якобы Европа угрожает начать войну. Поэтому Россия "не позволит размещать в Украине любые виды оружия, которые угрожают интересам российской безопасности".
Впрочем, он тут же сказал, что Запад уже развязал глобальную войну против России. Судя по всему, речь о торговле.
Далее Лавров стал упрекать Америку, что та не только не оспаривает законы Байдена, но и вводит новые санкции. А еще "пытается контролировать военно-технические связи России с Индией и другими членами БРИКС".
Санкции США против российских нефтяных компаний Лавров назвал недобросовестной попыткой подавить конкурентов.
"Запад придумал "теневой флот" и пытается задерживать суда в борьбе за доминирование", – сказал министр.
По его мнению, американцы сами создают искусственные препятствия для сотрудничества с россиянами.
Россия и США после Анкориджа должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот. США теперь сами не готовы к своим предложениям по Украине, сделанных в Анкоридже. Россия не видит никакого "радужного будущего" в экономических отношениях с США,
– сокрушенно высказался Лавров.
Слова Лаврова очень интересны, потому что Россия после встречи Трампа с Путиным на Аляске постоянно апеллировала к "духу Анкориджа". Теперь же риторика изменилась.