Лавров посыпал обвинениями против Украины: "вступился" за Германию и Францию
Украинская власть предлагает расширить нормандский формат, привлекая к переговорам США, Великобританию и Польшу. Впрочем, на это у России реагируют крайне негативно.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров. Он заявил, что Москве не нужна "встреча ради встречи".
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Российский чиновник решил "позаботиться" о Германии и Франции. Он заявил, что предложения Украины включить в переговоры в нормандском формате Великобританию и Польшу якобы оскорбляют Берлин и Париж.
Лавров снова обвиняет Украину
"Нам нужна встреча, которая по меньшей мере подтвердит выполнение последнего на данный момент нормандского саммита, который состоялся в Париже в декабре 2019 года", – заявил глава российского МИД. И цинично посыпал обвинениями в сторону Украины – мол, власть отказывается выполнять договоренности.
Более того, Лавров утверждает, что Германия и Франция "молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ на заявления украинской стороны о том, что минские договоренности мертвы." И когда та же Украина устами своих руководителей заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники – это же прямое оскорбление и Берлина, и Парижа", – почему-то считает дипломат.
Что этому предшествовало
- Накануне президент Зеленский заявил, что Украина планирует построить нормандский формат. По его словам, к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе пригласили, в частности, США.
- После встречи с американским коллегой Джо Байденом у Зеленского заявили о готовности Штатов к участию в нормандском формате. Впрочем, для этого есть определенные условия.
- К слову, немецкий канцлер Ангела Меркель намерена организовать встречу "нормандской четверки" еще до того, как в 2021 году покинет свой пост.
- Впрочем, у Путина выступают категорически против. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что событие якобы "ничем наполнить".