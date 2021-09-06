Лавров посыпал обвинениями против Украины: "вступился" за Германию и Францию

Украинская власть предлагает расширить нормандский формат, привлекая к переговорам США, Великобританию и Польшу. Впрочем, на это у России реагируют крайне негативно.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров. Он заявил, что Москве не нужна "встреча ради встречи".

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Российский чиновник решил "позаботиться" о Германии и Франции. Он заявил, что предложения Украины включить в переговоры в нормандском формате Великобританию и Польшу якобы оскорбляют Берлин и Париж.

Лавров снова обвиняет Украину

"Нам нужна встреча, которая по меньшей мере подтвердит выполнение последнего на данный момент нормандского саммита, который состоялся в Париже в декабре 2019 года", – заявил глава российского МИД. И цинично посыпал обвинениями в сторону Украины – мол, власть отказывается выполнять договоренности.

Более того, Лавров утверждает, что Германия и Франция "молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ на заявления украинской стороны о том, что минские договоренности мертвы." И когда та же Украина устами своих руководителей заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники – это же прямое оскорбление и Берлина, и Парижа", – почему-то считает дипломат.

Что этому предшествовало