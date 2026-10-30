В преддверии возможного визита Путина: Лавров прибыл в США на встречу "Группы двадцати"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 октября прибыл в американский город Атланта. Там он примет участие в министерском заседании "Группы двадцати" (G20).

Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Что известно о визите российского министра?

Лавров возглавляет делегацию страны на встрече глав внешнеполитических ведомств государств "Группы двадцати", которая проходит в Атланте.

Министерское заседание предшествует саммиту "Группы двадцати" в декабре. Его планируют провести в американском штате Флорида, а президент Дональд Трамп ожидает, что в нем примет участие Владимир Путин.

США пригласили российского диктатора на декабрьский саммит G20 не просто так. Дональд Трамп хочет добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Он стремится лично присутствовать при подписании документа Зеленским и Путиным.

В Вашингтоне надеются использовать саммит для достижения договоренностей о прекращении войны. В то же время администрация Трампа может усилить давление на Киев, в частности потребовать уступок в отношении Донбасса.

Владимир Зеленский считает, что у США достаточно влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну. Однако украинский президент подчеркивает, что сначала необходимо остановить горячую фазу боевых действий, а уже потом переходить к обсуждению мирного соглашения.

Он также заявил, что Украина готова быть представлена на самом высоком уровне на саммите G20, если получит приглашение от Трампа. А пока такого сигнала от американской стороны не поступало.

Поэтому в украинских властях опасаются, что судьбу страны могут обсуждать без ее участия.