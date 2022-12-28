Это заявление он сделал в интервью, вышедшем 27 декабря. В нем глава министерства отметил, что война будет продолжаться до тех пор, пока правительство Украины не капитулирует.

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В России настаивают на своих условиях

По словам Лаврова, Украина и Запад "хорошо знают о предложении России по демилитаризации и денацификации" территории, контролируемой Украиной. И если наше государство не прислушается к требованиям Кремля, то так называемая "спецоперация" будет продолжаться. Вялая и ничтожная угроза, учитывая тот факт, что за более чем 10 месяцев наше государство лишь нарастило свою мощь.

В Институте по изучению войны четко разложили по полкам, чего хотят в России:

"демилитаризация" – желание лишить Украину способности противостоять стране-агрессорке;

– желание лишить Украину способности противостоять стране-агрессорке; "денацификация" – призыв к смене режима в Украине.

Заметим, что о подконтрольных территориях Лавров заявил не просто так. Он призвал Украину и США признать, что Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области теперь входят в Россию. Но, конечно, никто ничего признавать не собирается. Весь мир видел сюр, который оккупанты называли "референдумом". Правда, и это еще не все...

США якобы ответственны за продолжение войны

В любимых традициях кремлевских методичек Лавров обвинил во всем США. Это при том, что в том же интервью он подчеркивал, что принципиальная позиция Украины вынуждает Россию продолжать войну.

Так, в интервью Лавров подчеркнул, что виновными в продолжении войны именно США. Мол, они могут "положить конец бессмысленному сопротивлению" Украины. Не знаем, о чем там говорит глава МИД. Но точно знаем, что вооружение, переданное нашему государству международными партнерами, ежедневно приближает нас к победе.

Не обошлось и без расплывчатых заявлений о желании Путина к переговорам. Мол, его он озвучивал 25 декабря. Но аналитики из Института, изучив сказанное диктатором из Кремля, не видят в его словах стремление к мирному процессу. Составители отчета убеждены, что он не выдвигал серьезных условий для переговорного процесса.

Снова жаловался на войну с НАТО

Не обошлось без упоминаний о якобы участии в войне НАТО. Мол, США и их союзники в НАТО стремятся к "победе над Россией на поле боя" в Украине. И что это, подчеркнул Лавров в интервью, – "механизм существенного ослабления или даже уничтожения" России

Отчасти он прав. Но лишь отчасти, ведь Украина борется за свою свободу и пытается отвоевать собственные территории. И если это станет причиной распада России, то только потому, что ее кровавый диктатор своими же руками все разрушил.

К слову, Лавров еще и жаловался на то, что американские военные планировали ликвидировать Владимира Путина. Мы вот точно не уверены, что там есть кого убирать. Ведь очень высока вероятность того, что в России насчитывается несколько двойников президента. И они спокойно заменяют друг друга в необходимые для этого моменты.

Если подытожить, то в голове у Лаврова Украина – марионетка США. И от этой болезненной фантазии он не откажется. Ведь порабощенному народу сложно понять, что рядом может жить свободная и несокрушимая нация. Нация тех, кто будет защищать каждый сантиметр родной земли, которую хочет нагло украсть сосед.

А вот Лавров лучше следил бы за статистикой потерь России в войне против Украины. Напомним, что на днях удалось пересечь отметку в 100 тысяч ликвидированных оккупантов. Если быть точнее, то говорится о 103 220 бойцах, которые гипотетически могли реинкарнироваться в белые "Лады".