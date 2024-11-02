Лавров выразил недовольство, что турецкое оружие "убивает российский военных" в Украине
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу военной помощи Турции Украине. Он отметил, что это противоречит заявлениям Анкары о готовности выступать посредником в урегулировании конфликта.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сергея Лаврова турецкой газете Hurriyet. Глава российского МИД также пожаловался, что турецкое оружие "убивает российский военных" в Украине.
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Что возмутило Лаврова в действиях Турции
Лавров поблагодарил Турцию "за содействие урегулированию украинского кризиса", в частности, он вспомнил так называемые "мирные договоренности" в Стамбуле в марте 2022 года. Впрочем, он выразил печаль из-за того, что Анкара помогает Украине по поставкам военной техники.
К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используют ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан,
– заявил Лавров.
Он добавил, что это "не может не вызывать удивления" на фоне заявлений руководства Турции о готовности быть посредником в переговорах между Украиной и Россией.
Заметим, что Турция с начала полномасштабного вторжения осудила российское вторжение в Украину и предоставила Киеву военную и гуманитарную помощь. В то же время Анкара продолжает экономическое сотрудничество со страной-агрессором и не присоединилась к международным санкциям против нее.