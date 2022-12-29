Таким образом Россия якобы заявляет, что готова говорить о мире, но на своих условиях. Такое мнение 24 каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

К теме Россия не будет вести переговоры с Украиной по "формуле мира", – Лавров

Лавров может говорить, что хочет – Украина очертила свои условия

А соответствующие условия страны-агрессора предполагают признание нашим государством оккупированных россиянами украинских территорий российскими. Что интересно, эти территории, которые Россия якобы "присоединила" к своему составу, уже существенно уменьшились.

Однако об этом россияне молчат, ведь очень неудобно и неприятно говорить о том, как захватчиков гонят из тех населенных пунктов, которые они заняли.

"Лавров может сколько угодно говорить о своих "условиях мира", но Украина свои условия очертила: выводите войска, а потом поговорим. Понятно, что это неприемлемо для Путина", – заметил политтехнолог.

Тизенгаузен прокомментировал заявление Лаврова по поводу "формулы мира": смотрите видео

Для России наступают тяжелые времена

В последнее время российский диктатор Владимир Путин начал отменять разные публичные мероприятия, в которых обычно участвовал. По мнению политтехнолога, это свидетельствует о том, что главе Кремля нечего сказать российскому обществу.

Сейчас для России наступают тяжелые времена,

– сказал Тизенгаузен.

Он пояснил, что год подходит к концу и нужно подвести какие-то итоги, в частности в экономике и относительно так называемой "спецоперации". Однако никаких положительных итогов для России нет.

Кстати, это заметно по "кислым лицам" российских пропагандистов, которые каждый свой эфир теперь начинают чуть ли не с "минуты молчания".

Интересно "Гарантии безопасности" для Путина или капитуляция: какие мирные переговоры ждут Россию

Что предполагает "формула мира"

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 в ноябре презентовал "формулу мира" в войне России против Украины. Она предполагает вывод российских войск и прекращение боевых действий, а также ряд других предложений: