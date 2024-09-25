Лавров заговорил о переговорах на принципах Устава ООН, но забыл, что Россия его грубо нарушает

Министр иностранных дел страны-агрессора в очередной раз сделал циничное заявление о переговорах. Так, на этот раз Сергей Лавров заговорил о переговорах на принципах Устава ООН.

Об этом он заявил в интервью одному из российских изданий, информирует 24 Канал.

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Заявление Лаврова о переговорах на основе Устава ООН

Наперед участия в 79 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в интервью российскому изданию Лавров заговорил о справедливых переговорах на приципах Устава ООН. Это звучит странно, ведь сама же Россия и нарушает основы этого Устава.

Запад не даст Украине пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН,

– заявил глава МИДа России.

В российских пабликах также пишут, что Лавров заявил, что Россия одержит победу в "развязанном западными странами руками украинцев конфликте". По его мнению, другого языка на Западе не понимают.

"Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений", – сказал глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора.