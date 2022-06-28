Старые угрозы НАТО и строки "спецоперации": в Кремле снова пугают Украину

Россияне собрались пугать Украину "длительной войной". Захватчики верят, что у них хватит для этого сил и ресурсов.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметился очередным полетом фантазии. Никакие наркотики в мире не могут ввести человека в состояние, в котором находится представитель России на международной арене.

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Очередная порция абсурда от Лаврова

Лавров решил запугать Украину, которая получает большое количество помощи от партнеров. Якобы война будет продолжаться дольше, если НАТО будет поставлять оружие для ВСУ. Глава российского МИД немного перекрутил реальность: война будет продолжаться до тех пор, пока огневая мощность ВСУ будет меньше, чем у оккупантов. Когда же огневые силы на поле боя сравняются, россиянам нужно будет думать о бегстве и спасении своей ничтожной жизни, а не о войне и "смелых" заявлениях Лаврова.

Также Лавров решил снова "забежать вперед" в очередном фиаско России и заявил, что НАТО объявило его террористическую страну уже давно.

На этом тяжело прогнозируемая работа мозга главы российского МИД не завершилась. Он выдал, что "Зеленский не принимает решения", поэтому его участие в саммите G20 россиян не интересует. Также он нахмурился и заявил, что усиление НАТО на восточном фланге является продолжением "неприемлемой линии", хотя Альянс принял такое решение именно из-за угроз российских оккупантов.

Угрозы НАТО от "Роскосмоса"

На больных заявлениях Лаврова россияне не остановились, отличиться решил и Рогозин. Вместо того, чтобы спасать свою неприкосновенность, он решил опубликовать спутниковые фото и координаты места проведения саммита НАТО в Мадриде, а также так называемых центров принятия решений в США, Великобритании, Франции, Германии и Испании.

Россияне никак не могут догадаться, что их угроз никто не боится, а неизбежность наступления их краха громкими заявлениями не изменишь.