Лавров в ООН открыто угрожал "ядерной доктриной": в МИД призвали мир не терпеть такого

Глава российского МИД сергей лавров в очередной раз угрожал "ядерной доктриной". Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через фейковые "референдумы" территории Украины.

Лавров в ООН угрожал "ядерной доктриной"

Такие изменения ожидают оккупированные украинские земли, если их впишут в конституцию россии. Об этом лавров говорил на пресс-конференции в ООН, а его слова растиражировали российские пропагандистские СМИ.

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По его словам, вся территория российской федерации, закрепленная и такаю, которую могут закрепить в конституции россии, безусловно, находится под полной защитой государства. Мол, "все законы, доктрины, включая ядерную, концепцию и стратегии россии распространяются на всю ее территорию". Также лавров прокомментировал заявление о неизбежном ответе США в случае "присоединения" к россии оккупированных территорий. Мол, "заниматься какими-то мрачными прогнозами" у него желания нет. В то же время лавров заявил, что "поставляя оружие Киеву, США, Евросоюз и НАТО не претендуют на статус нейтральных и не могут утверждать, что не участвуют в конфликте".

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал такие абсурдные заявления лаврова. Он подчеркнул, что Украина не поддастся, и призвал мир не терпеть таких угроз.

Совершенно недопустимы заявления путина и лаврова о возможном применении ядерного оружия. Украина не поддастся. Мы призываем все ядерные государства высказаться сейчас и ясно дать понять россии, что такая риторика поставит мир под угрозу и никто ее не будет терпеть,

– заявил он.

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