Лавров пожаловался, что Россия не собирается "бегать за Западом"
Глава МИД России заявил, что государство-агрессорне собирается "бегать за Западом". Также он подчеркнул, что у Кремля есть партнеры, которые готовы развивать отношения в разных направлениях.
Прихвостень Путина заявил, что Россия больше не может доверять Западу. Об этом сообщили РосСМИ. 24 канал.
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Новая порция абсурдных заявлений от Лаврова
Глава МИД государства-агрессора пожаловался, что западные государства разорвали практически все относить с Россией. Так что оккупанты больше не собираются "бегать за Западом".
Мы, как уже не раз говорили, за Западом бегать не собираемся. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы иногда очень сложно достигали компромисса, но когда никто никогда никого не обманывал. С Западом все равно наоборот,
– цинично сказал Лавров.
Также он заявил, что в ближайшее время произойдет "серьезное сокращение возможностей Запада руководить в мировой экономике так, как ему хочется".
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Путин снова заговорил о переговорах с Украиной
- Недавно Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров. Диктатор отметил: "Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то решениях, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они".
- Также главный оккупант абсурдно подчеркнул, что его государство действует исключительно в правовом поле и защищает собственные национальные интересы.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк резко ответил на циничные слова Путина. Подоляк подчеркнул, что диктатору следует вернуться к реальности. Ведь Россия единолично напала на наше государство и убивает украинцев. Кремль действительно не хочет переговоров, а лишь пытается избежать ответственности. "Двигаемся к трибуналу", - подытожил Подоляк.