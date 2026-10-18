В Кремле продолжают безосновательно обвинять украинские власти в срыве мирных переговоров. Таким образом Москва пытается скрыть собственное нежелание завершить войну.

Так, во время общения с журналистами глава МИД России Сергей Лавров заявил, что именно Владимир Зеленский не хочет переговоров о мире.

Что сказал Лавров о переговорах с Украиной?

Российский чиновник заявил, что президент Украины якобы неоднократно срывал мирные переговоры. В частности, он упомянул Минские соглашения 2019 года, переговоры в Стамбуле в 2022 году и трехсторонние встречи в Абу-Даби.

По словам дипломата, все эти дипломатические процессы якобы были приостановлены не по инициативе России.

Неоднократно, даже когда по предложению президента США удавалось достичь определенного взаимопонимания между Москвой и Киевом относительно дальнейших шагов и возобновления переговоров, уже на следующий день после появления таких оптимистичных ожиданий Украина обязательно совершала что-то совершенно неприемлемое и отвратительное, прежде всего наносила удары по гражданским объектам. У нас только один вывод: Зеленский не хочет переговоров и уже не раз их срывал,

– заявил Лавров.

Отметим, что заявление российского министра не соответствует действительности. Напротив, Владимир Зеленский постоянно подчеркивал готовность к мирным переговорам, прекращению огня и личной встрече с Путиным. Именно в Кремле продолжают отвергать возможность перемирия, выдвигая для него неприемлемые условия.

Подчеркнем, что заявление Лаврова с обвинением в адрес Зеленского прозвучало на фоне ухудшения отношений последнего с Дональдом Трампом. Недавно президент США сказал, что президент Украины, мол, не хочет договариваться, и с ним "сложнее, чем с Путиным".