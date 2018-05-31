Лавров не видит смысла во встрече "нормандской четверки"

Против "министерской" встречи, то есть собрания с участием глав внешнеполитических ведомств Украины, России, Германии и Франции, которые представляют свои страны в нормандском формате, высказался руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для 24 канала.

Читайте также: Что может повлиять на активизацию переговоров относительно Донбасса: мнение эксперта

Сейчас наши немецкие и французские коллеги предлагают провести министерскую встречу нормандского формата, и, конечно, эта встреча будет иметь смысл только в том случае, если вот эти два провала – разведение сил и средств в Станице Луганской и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера" – будут заполнены, и "нормандская четверка" утвердит такое заявление,

– заявил российский министр, которого цитирует "Немецкая волна".

В противном случае проводить подобную встречу нет смысла, добавил Лавров. "Без такого заявления в отношении этих двух тем, которые уже стали позором для нашей работы в "нормандском формате", собираться бессмысленно", – сказал он.

Напомним, что "формула Штайнмайера" – это предложенный в 2015 году тогдашним главой МИД Германии, нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером план урегулирования конфликта на Донбассе. Она предусматривает определенные синхронные действия со стороны Украины и России. Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса и разрешить проведение там местных выборов. А Россия одновременно с этим должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что у президента Украины уже лежит на столе закон об особом статусе, но он не спешит его подписывать, потому что Россия не выполняет свои обязательства по договоренностям, в частности, не прекращает огонь и не выводит войска.

Подробнее читайте в публикации: Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?

Что такое Нормандский формат?

Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по разрешению вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.