14:41
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
30°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Лавров не бачить сенсу у зустрічі "нормандської четвірки"

1059 Читать новость на русском
Лавров не бачить сенсу у зустрічі
Лавров не бачить сенсу у зустрічі "нормандської четвірки" / Фото з відкритих мереж

Проти "міністерської" зустрічі, тобто зборів за участі глав зовнішньополітичних відомств України, Росії, Німеччини та Франції, якіі репрезентують свої країни у нормандському форматі, висловився керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для 24 каналу.

Читайте також: Що може вплинути на активізацію переговорів щодо Донбасу: думка експерта

Наразі наші німецькі та французькі колеги пропонують провести міністерську зустріч нормандського формату, і, звісно, ця зустріч матиме сенс тільки в тому випадку, якщо ось ці два провали – розведення сил і засобів у Станиці Луганській та фіксація на папері "формули Штайнмаєра" – будуть заповнені, і "нормандська четвірка" затвердить таку заяву,
– заявив російський міністр, якого цитує "Німецька хвиля".

В іншому випадку проводити подібну зустріч немає сенсу, додав Лавров. "Без такої заяви щодо цих двох тем, які вже стали ганьбою для нашої роботи в "нормандському форматі", збиратися безглуздо", – сказав він.

Нагадаємо, що "формула Штайнмаєра" – це запропонований у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає певні синхронні дії з боку України та Росії. Україна має ухвалити закон про особливий статус Донбасу та дозволити проведення там місцевих виборів. А Росія одночасно із цим повинна вивести своїх солдатів і техніку з Донбасу. Варто зазначити, що у президента України вже лежить на столі закон про особливий статус, але він не поспішає його підписувати, тому що Росія не виконує свої зобов'язання за домовленостями, зокрема, не припиняє вогонь і не виводить війська.

Детальніше читайте у публікації: Росія морочить голову: чому Лавров суперечить Путіну?

Що таке Нормандський формат? Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Сергій Лавров Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Останній день весни: 10 найкращих треків травня, які варто почути
сьогодні, 14:00 Останній день весни: 10 найкращих треків травня, які варто почути
Олена Булан 108
Андрій Курков: Донбасу зараз у книжках багато, а Криму немає
сьогодні, 13:00 Андрій Курков: Донбасу зараз у книжках багато, а Криму немає
236
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
30 травня, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
6960
Україна бреше, згадайте Скрипаля: як у Росії відреагували на інсценування смерті Бабченка
сьогодні, 12:30 Україна бреше, згадайте Скрипаля: як у Росії відреагували на інсценування смерті Бабченка
1136
Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
сьогодні, 12:01 Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
Аркадий Бабченко 1225
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук