Лавров не бачить сенсу у зустрічі "нормандської четвірки"

Проти "міністерської" зустрічі, тобто зборів за участі глав зовнішньополітичних відомств України, Росії, Німеччини та Франції, якіі репрезентують свої країни у нормандському форматі, висловився керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для 24 каналу.

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Наразі наші німецькі та французькі колеги пропонують провести міністерську зустріч нормандського формату, і, звісно, ця зустріч матиме сенс тільки в тому випадку, якщо ось ці два провали – розведення сил і засобів у Станиці Луганській та фіксація на папері "формули Штайнмаєра" – будуть заповнені, і "нормандська четвірка" затвердить таку заяву,

– заявив російський міністр, якого цитує "Німецька хвиля".

В іншому випадку проводити подібну зустріч немає сенсу, додав Лавров. "Без такої заяви щодо цих двох тем, які вже стали ганьбою для нашої роботи в "нормандському форматі", збиратися безглуздо", – сказав він.

Нагадаємо, що "формула Штайнмаєра" – це запропонований у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає певні синхронні дії з боку України та Росії. Україна має ухвалити закон про особливий статус Донбасу та дозволити проведення там місцевих виборів. А Росія одночасно із цим повинна вивести своїх солдатів і техніку з Донбасу. Варто зазначити, що у президента України вже лежить на столі закон про особливий статус, але він не поспішає його підписувати, тому що Росія не виконує свої зобов'язання за домовленостями, зокрема, не припиняє вогонь і не виводить війська.

Детальніше читайте у публікації: Росія морочить голову: чому Лавров суперечить Путіну?

Що таке Нормандський формат? Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.