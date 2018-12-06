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      Лавров сделал циничное заявление об украинской власти

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      Сергей Лавров
      Сергей Лавров / gettyimages

      Киев вмешивается в дела церкви, и это создает новые препятствия для урегулирования "кризиса".

      Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает российское информагентство ТАСС.

      Читайте также: Глава МИД Канады на русском языке высказала претензии Лаврову относительно агрессии на Азове

      Такое мнение он выразил на открытии 25 заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

      Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на все новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того непростую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество,
      – сказал Лавров.

      Ранее 24 канал сообщал, что 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после объединительного собора. Во время Объединительного собора должны избрать предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви и утвердить ее устав.

      5 декабря Президент Украины Петр Порошенко назвал дату Объединительного собора – он состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. Вселенский Патриарх Варфоломей уже подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. В Московском патриархате не замедлили с ответом. Говорят, в соборе участвовать не будут.

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Томос Религия Сергей Лавров
      Источник: 24 Канал
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