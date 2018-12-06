Лавров зробив цинічну заяву про українську владу

Київ втручається у справи церкви і створює цим нові перешкоди для врегулювання "української кризи".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає російське інформагентство ТАСС.

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Таку думку він висловив на на відкритті 25 засідання Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць Організації з безпеки і співпраці в Європі

Зусилля щодо врегулювання української кризи наштовхуються на все нові перешкоди, включаючи грубе втручання держави в справи церкви, що лише погіршує і без того непросту внутрішньополітичну ситуацію, розколює суспільство,

– сказав Лавров.

Раніше 24 канал повідомляв, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.Під час Об'єднавчого собору мають обрати предстоятеля Автокефальної Помісної Православної Церкви та затвердити її статут.



5 грудня Президент України Петро Порошенко назвав дату Об'єднавчого собору – він відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. Вселенський Патріарх Варфоломій вже підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. У Московському патріархаті не забарилися із відповіддю. Кажуть, у Соборі брати участі не будуть.