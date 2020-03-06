16:37
6 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии
      Вєсті Кремля
      20:21, 5 марта
      Вести.UA: Дуэль Гончаренко и Зеленского. Сексистский конфуз Шмыгаля
      Вєсті.UA
      20:02, 5 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Лазебная очертила первоочередную задачу Минсоцполитики

      - Читати новину українською

      Министр социальной политики Марина Лазебная, отметила что сейчас первоочередная задача возглавляемого ею ведомства – это повышение уровня пенсионного обеспечения.

      Как подчеркивает Лазебная, пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых развивалась экономика Украины, передает пресс-служба Минсоцполитики.

      Интересно! В "Слуге народа" рассматривают возможность ликвидации Пенсионного фонда: для чего это нужно

      Кроме того, она обнародовала первоочередную задачу, которая сейчас стоит перед ее министерством. Говорится о:

      • проведении индексации пенсий,
      • обеспечении повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

      Поэтому глава Минсоцполитики поручила срочно подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты людей. Кроме того, она дала указание своему коллективу активно включаться в коммуникационную работу с регионами. Такие шаги должны способствовать реализации политики в социальной сфере.

      "Нам крайне необходима обратная связь, тогда мы будем знать реальные потребности человека и сможем делать качественную социальную политику! Результаты нашей работы должны быть ощутимы в каждом доме", – отметила Лазебная.

      Справка! Марина Лазебная возглавила Минсоцполитики 4 марта. Сменила она на этом посту Юлию Соколовскую. Подробнее с биографией Лазебной можете ознакомиться по этой ссылке.

      Какова сегодня ситуация с пенсиями

      Ранее в Минсоцполитики сообщали, что более 82% пенсионеров в Украине получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума. То есть месячная денежная выплата не превышает 4 тысяч гривен.

      С 1 января 2020 года минимальная пенсия в Украине составляет 1889 гривен. С 1 июня она должна вырасти на 4,5% (на 74 гривны), а с 1 декабря еще на 3,3% (на 57 гривен).

      пенсії в україні, пенсіонери
      Кто и сколько получает пенсии в Украине / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в России: зафиксировали еще 6 случаев
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Пенсия Министерство социальной политики Марина Лазебна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:23 Вода в Крым: почему заявление Шмыгаля подняло скандал и как реагирует Украина
      Наталя Боднар
      сегодня , 16:01 Украинка Анна Валентинович вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Time: что о ней известно
      Уляна Журба
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      3 марта , 22:55 Кроме кухни и ванной: где стоит установить стиральную машину дома
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 15:31 Фракцию ОПЗЖ, Зеленского и парламент – на карантин: соцсети о возможном коронавирусе в Раде
      Анастасія Зазуляк
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук