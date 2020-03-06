Лазебная очертила первоочередную задачу Минсоцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная, отметила что сейчас первоочередная задача возглавляемого ею ведомства – это повышение уровня пенсионного обеспечения.

Как подчеркивает Лазебная, пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых развивалась экономика Украины, передает пресс-служба Минсоцполитики.

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Кроме того, она обнародовала первоочередную задачу, которая сейчас стоит перед ее министерством. Говорится о:

проведении индексации пенсий,

обеспечении повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

Поэтому глава Минсоцполитики поручила срочно подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты людей. Кроме того, она дала указание своему коллективу активно включаться в коммуникационную работу с регионами. Такие шаги должны способствовать реализации политики в социальной сфере.

"Нам крайне необходима обратная связь, тогда мы будем знать реальные потребности человека и сможем делать качественную социальную политику! Результаты нашей работы должны быть ощутимы в каждом доме", – отметила Лазебная.

Справка! Марина Лазебная возглавила Минсоцполитики 4 марта. Сменила она на этом посту Юлию Соколовскую. Подробнее с биографией Лазебной можете ознакомиться по этой ссылке.

Какова сегодня ситуация с пенсиями

Ранее в Минсоцполитики сообщали, что более 82% пенсионеров в Украине получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума. То есть месячная денежная выплата не превышает 4 тысяч гривен.

С 1 января 2020 года минимальная пенсия в Украине составляет 1889 гривен. С 1 июня она должна вырасти на 4,5% (на 74 гривны), а с 1 декабря еще на 3,3% (на 57 гривен).



Кто и сколько получает пенсии в Украине / Инфографика 24 канала