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      Лазебна окреслила першочергове завдання Мінсоцполітики

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      Марина Лазебна / Фото з відкритих джерел

      Міністр соціальної політики Марина Лазебна, що наразі першочергове завдання очолюваного нею відомства – це підвищення рівня пенсійного забезпечення.

      Як підкреслює Лазебна, прийшов час віддати належне пенсіонерам, силами яких розбудовувалася економіка України, передає пресслужба Мінсополітики.

      Цікаво! У "Слузі народу" розглядають можливість ліквідації Пенсійного фонду: для чого це потрібно

      Крім того, вона оприлюднила першочергове завдання, яке зараз стоїть перед її міністерством. Мовиться про:

      • проведення індексації пенсій,
      • забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні.

      Тому очільниця Мінсоцполітики доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей. Крім того, вона дала вказівку своєму колективу активно включатися в комунікаційну роботу з регіонами. Такі кроки мають сприяти реалізації політики у соціальній сфері.

      "Нам вкрай необхідний зворотній зв’язок, тоді ми будемо знати реальні потреби людини та зможемо робити якісну соціальну політику! Результати нашої роботи мають бути відчутними в кожній оселі", – зауважила Лазебна.

      Довідка! Марина Лазебна очолила Мінсоцполітики 4 березня. Змінила вона на цій посаді Юлію Соколовську. Детальніше з біографією Лазебної можете ознайомитися за цим посиланням. 

      Перед тим, якого призначили прем’єром, Денис у Раді наголошував, що він прагнутиме підвищити пенсії. Адже це перший крок до того, аби покращити життя звичайних українців. Водночас він переконує, що переіндексація пенсій у 2020 році обов'язково відбудеться.

      Якою сьогодні є ситуація з пенсіями

      Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що понад 82% пенсіонерів в Україні отримують пенсію, яка є нижчою від фактичного прожиткового мінімуму. Тобто місячна грошова виплата не перевищує 4 тисячі гривень.

      З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія в Україні становить 1889 гривень. З 1 червня вона має зрости на 4,5% (на 74 гривні), а з 1 грудня ще на 3,3% (на 57 гривень).

      пенсії в україні, пенсіонери
      Хто та скільки отримує пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Привітання з 8 березням вчительці у прозі та віршах
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Пенсія Міністерство соціальної політики Марина Лазебна Новини України Новини політики
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