Лазебна окреслила першочергове завдання Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики Марина Лазебна, що наразі першочергове завдання очолюваного нею відомства – це підвищення рівня пенсійного забезпечення.

Як підкреслює Лазебна, прийшов час віддати належне пенсіонерам, силами яких розбудовувалася економіка України, передає пресслужба Мінсополітики.

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Крім того, вона оприлюднила першочергове завдання, яке зараз стоїть перед її міністерством. Мовиться про:

проведення індексації пенсій,

забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні.

Тому очільниця Мінсоцполітики доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей. Крім того, вона дала вказівку своєму колективу активно включатися в комунікаційну роботу з регіонами. Такі кроки мають сприяти реалізації політики у соціальній сфері.

"Нам вкрай необхідний зворотній зв’язок, тоді ми будемо знати реальні потреби людини та зможемо робити якісну соціальну політику! Результати нашої роботи мають бути відчутними в кожній оселі", – зауважила Лазебна.

Довідка! Марина Лазебна очолила Мінсоцполітики 4 березня. Змінила вона на цій посаді Юлію Соколовську. Детальніше з біографією Лазебної можете ознайомитися за цим посиланням.

Перед тим, якого призначили прем’єром, Денис у Раді наголошував, що він прагнутиме підвищити пенсії. Адже це перший крок до того, аби покращити життя звичайних українців. Водночас він переконує, що переіндексація пенсій у 2020 році обов'язково відбудеться.

Якою сьогодні є ситуація з пенсіями

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що понад 82% пенсіонерів в Україні отримують пенсію, яка є нижчою від фактичного прожиткового мінімуму. Тобто місячна грошова виплата не перевищує 4 тисячі гривень.



З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія в Україні становить 1889 гривень. З 1 червня вона має зрости на 4,5% (на 74 гривні), а з 1 грудня ще на 3,3% (на 57 гривень).



Хто та скільки отримує пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу