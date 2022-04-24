Ле Пен признала поражение в президентских выборах Франции
24 апреля 2022 , 22:17Читати новину українською
Источник:твиттер Марин Ле Пен
Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре выборов президента Франции. Марин Ле Пен публично признала свое поражение.
Владимиру Путину, несмотря на все старания, не удалось посадить свою соратницу в кресло президента Франции. Эммануэль Макрон одержал уверенную победу во втором туре выборов.
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Ле Пен признала поражение
Как показали данные экзитпола, за Макрона свои голоса отдали почти 60% избирателей. Марин Ле Пен обратилась к своим поклонникам и признала поражение на выборах. Финансирование из России и дружба с Путиным не помогли ей стать президентом, так что у российского диктатора не будет на одного сторонника больше среди европейских лидеров.
Обращение Ле Пен
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