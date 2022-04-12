Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен является давней сторонницей российского диктатора Владимира Путина. Правда, после начала войны России с Украиной, она осудила его действия. Но накладывать запрет на экспорт российской нефти и газа не будет.

Марин Ле Пен в третий раз участвует в президентских выборах. Во время интервью перед вторым туром речь зашла и о санкциях против России.

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На этот раз позиция Ле Пен по санкциям против России несколько изменилась. Теперь она не отрицает российскую военную агрессию против Украины. И даже поддерживает санкции против России. Но не все. Она выступает против того, чтобы на Россию наложили эмбарго на поставки нефти и газа.

"Я не за снятие санкций. Это моя позиция по санкциям в сфере энергетики. Потому что я не хочу, чтобы французы страдали от последствий", – заявила Ле Пен.

Это не первый раз французский политик выступает против санкций, которые накладывают на Россию. Крупнейший скандал она получила, когда в феврале 2017 года в интервью каналу CNN просто повторила российские пропагандистские клише о событиях в Украине и аннексии Крыма. Еще тогда она заявляла, что санкции против России лишь навредят Евросоюзу.

Тогда это ее скандальное заявление тоже было сделано накануне президентских выборов во Франции, в которых она участвовала. Тогда она вышла во второй тур, но проиграла Эммануэлю Макрону.

Именно с Макроном она сразится во втором туре выборов и в 2022 году. Только на этот раз поддержка Ле Пен несколько выше. По результатам голосования в первом туре, она набрала чуть более 23%, а Макрон – почти 28%. Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.