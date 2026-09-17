Кандидат на пост президента Франции и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что Париж не может продолжать оказывать финансовую поддержку Украине на нынешнем уровне. В то же время она подчеркнула, что страна может продолжать обучать военных и поставлять оборудование для обороны.

Об этом Ле Пен заявила в эфире LCI.

Что известно о изменении подхода Франции к помощи Украине?

По словам Ле Пен, Франция вынуждена делать выбор из-за состояния государственных финансов. Страна не может одновременно сокращать внутренние расходы и продолжать финансировать поддержку Украины на нынешнем уровне.

Это не является враждебным шагом по отношению к Украине. Мы можем продолжать обучать их солдат и армию, а также поставлять им оборудование для обороны, но финансово мы больше не в состоянии это делать,

– заявила Ле Пен.

Политик также прокомментировала предложения об отправке французских истребителей Rafale для защиты воздушного пространства Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон, по ее мнению, правильно отказывается от такого шага, поскольку это могло бы означать непосредственное участие Франции в войне.

В то же время Ле Пен призвала провести мирную конференцию по завершению войны и заявила о готовности вести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. К переговорному процессу она также предлагает привлечь Германию, Польшу и Турцию.

Я считаю, что историческая роль Франции заключается именно в том, чтобы создать условия для переговоров, которые откроют путь к миру, – так же, как мы это сделали в случае с Вьетнамом,

– сказала Ле Пен.

А тем временем в Министерстве обороны Германии работает засекреченное подразделение Sonderstab Ukraine, которое занимается закупкой вооружения для Украины. Его создали после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, сначала он работал как ситуационный центр, а впоследствии превратился в структуру, непосредственно организующую закупки.

Механизм работы заключается в том, что Украина сообщает Германии о потребности в конкретном вооружении, после чего немецкая сторона ищет соответствующие системы и оплачивает их. Некоторые контракты удается заключить примерно за две недели, минуя длительные бюрократические процедуры.

Помимо закупок, представители Sonderstab Ukraine анализируют боевой опыт украинских военных и эффективность различных систем на поле боя.

В частности, после успешного применения украинскими военными разведывательных беспилотников Quantum Systems Германия начала оплачивать их поставку. Еще одним результатом работы спецподразделения стало финансирование первой системы ПВО IRIS-T для Украины, после чего Берлин заказал такие комплексы и для собственных нужд.