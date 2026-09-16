О ее работе рассказала газета Financial Times.

Как Германия вооружает Украину?

Подразделение было создано после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Изначально это был ситуационный центр, который следил за событиями на фронте и информировал политическое руководство Германии, однако впоследствии его преобразовали в Sonderstab Ukraine.

Механизм работы спецштаба заключается в том, что Украина сообщает Германии о необходимом вооружении, после чего немецкая сторона ищет соответствующие системы и оплачивает их. Отдельные контракты удается заключить примерно за две недели.

В то же время команда занимается не только закупками. Ее представители анализируют боевой опыт украинских военных и оценивают, как конкретные системы вооружения показывают себя непосредственно на поле боя.

Полученная информация может влиять на решения о дальнейших закупках для Украины и Германии.

Одним из примеров такого подхода стало сотрудничество в области разведывательных беспилотников Quantum Systems. Украинские военные интегрировали полученные дроны со спутниковой связью Starlink и использовали их для обнаружения целей для артиллерии.

После этого Германия начала оплачивать поставки этих беспилотников, а также напрямую закупать другие виды вооружения у немецких производителей.

Еще одним результатом работы Sonderstab Ukraine стало финансирование первой системы противовоздушной обороны IRIS-T для Украины. Впоследствии Германия также заказала эти системы для собственных нужд.

Кроме того, Берлин использует сотрудничество с Украиной для получения практического опыта ведения современной войны – в частности, что касается применения беспилотников и борьбы с ними.

После начала полномасштабного вторжения России подход Германии к поставкам оружия Украине существенно изменился. От передачи вооружения из запасов Бундесвера Берлин постепенно перешел к масштабным закупкам непосредственно у производителей.

По данным Financial Times, бюджет военной помощи Украине со стороны Германии в этом году составляет 11,5 миллиарда евро.

В то же время украинская сторона все активнее стремится не только получать оружие от партнеров, но и совместно производить его, а также развивать собственные оборонные технологии.

Кашке подчеркнул, что для Германии важно успевать за быстрыми изменениями, происходящими на поле боя в Украине.

С каждым выстрелом они могут корректировать свои системы и тактику. Наши системы должны успевать за этим развитием,

– заявил он.

В то же время лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что в случае реализации политики ее партии Германия прекратит финансовую и военную помощь Украине. Она также призвала сократить социальные выплаты для части украинцев.