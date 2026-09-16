Про її роботу розповіло Financial Times.

Як Німеччина озброює Україну?

Підрозділ створили після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Спочатку це був ситуаційний центр, який стежив за подіями на фронті та інформував політичне керівництво Німеччини, однак згодом його перетворили на Sonderstab Ukraine.

Механізм роботи спецштабу полягає в тому, що Україна повідомляє Німеччині про необхідне озброєння, після чого німецька сторона шукає відповідні системи та оплачує їх. Окремі контракти вдається укласти приблизно за два тижні.

Водночас команда не лише займається закупівлями. Її представники аналізують бойовий досвід українських військових та оцінюють, як конкретні системи озброєння показують себе безпосередньо на полі бою.

Отримана інформація може впливати на рішення щодо подальших закупівель для України та Німеччини.

Одним із прикладів такого підходу стала співпраця навколо розвідувальних безпілотників Quantum Systems. Українські військові інтегрували отримані дрони із супутниковим зв'язком Starlink та використовували їх для виявлення цілей для артилерії.

Після цього Німеччина почала оплачувати постачання цих безпілотників, а також безпосередньо закуповувати інші види озброєння у німецьких виробників.

Ще одним результатом роботи Sonderstab Ukraine стало фінансування першої системи протиповітряної оборони IRIS-T для України. Згодом Німеччина також замовила ці системи для власних потреб.

Окремо Берлін використовує співпрацю з Україною для отримання практичного досвіду сучасної війни – зокрема щодо застосування безпілотників та боротьби з ними.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії підхід Німеччини до постачання зброї Україні суттєво змінився. Від передачі озброєння із запасів Бундесверу Берлін поступово перейшов до масштабних закупівель безпосередньо у виробників.

За даними Financial Times, цьогорічний бюджет військової допомоги Україні з боку Німеччини становить 11,5 мільярда євро.

Водночас українська сторона дедалі активніше прагне не лише отримувати зброю від партнерів, а й спільно виробляти її та розвивати власні оборонні технології.

Кашке наголосив, що для Німеччини важливо встигати за швидкими змінами, які відбуваються на полі бою в Україні.

З кожним пострілом вони можуть коригувати свої системи й тактику. Наші системи повинні встигати за цим розвитком,

– заявив він.

Водночас лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель заявила, що в разі реалізації політики її політсили Німеччина припинить фінансову та військову допомогу Україні. Вона також закликала скоротити соціальні виплати для частини українців.