Ледники Африки могут исчезнуть: миллионы людей почувствуют серьезные последствия

Уже к 2040 году в Африке могут растаять все три тропических ледяных поля – Килиманджаро в Танзании, кенийская гора Кения и угандийская Рувензори. Более 100 миллионов человек столкнутся с серьезными проблемами.

По результатам наблюдений исследователей, 2020 год стал значительно теплее, чем 30 предыдущих. В связи с этим в Африке могут растаять последние ледники.

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Последствия таяния ледников

Быстрое исчезновение последних африканских ледников, расположенных в ее восточной части, "сигнализирует об угрозе" и "необратимо изменит систему Земли". Такая ситуация приведет к засухе, наводнениям и экстремальной жаре на континенте.

Согласно климатическому отчету ООН, из-за таяния ледников в Африке – под угрозой окажутся 118 миллионов людей.

Отмечается, что на Африку, на которую приходится менее 4% выбросов парниковых газов, уже давно влияет изменение климата Земли – особенно склонность к засухе. В то же время сильно страдает сельское хозяйство.

В докладе подсчитали, что странам Африки к югу от Сахары придется ежегодно тратить 30–50 миллиардов долларов (или 2–3% ВВП) на адаптацию предотвращения еще худших последствий.

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