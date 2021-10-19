Ледники Африки могут исчезнуть: миллионы людей почувствуют серьезные последствия
Источник:World Meteorological Organisation
Уже к 2040 году в Африке могут растаять все три тропических ледяных поля – Килиманджаро в Танзании, кенийская гора Кения и угандийская Рувензори. Более 100 миллионов человек столкнутся с серьезными проблемами.
По результатам наблюдений исследователей, 2020 год стал значительно теплее, чем 30 предыдущих. В связи с этим в Африке могут растаять последние ледники.
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Последствия таяния ледников
Быстрое исчезновение последних африканских ледников, расположенных в ее восточной части, "сигнализирует об угрозе" и "необратимо изменит систему Земли". Такая ситуация приведет к засухе, наводнениям и экстремальной жаре на континенте.
Согласно климатическому отчету ООН, из-за таяния ледников в Африке – под угрозой окажутся 118 миллионов людей.
Отмечается, что на Африку, на которую приходится менее 4% выбросов парниковых газов, уже давно влияет изменение климата Земли – особенно склонность к засухе. В то же время сильно страдает сельское хозяйство.
В докладе подсчитали, что странам Африки к югу от Сахары придется ежегодно тратить 30–50 миллиардов долларов (или 2–3% ВВП) на адаптацию предотвращения еще худших последствий.
Изменение климата: последние новости
- По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, изменения климата могут нанести миру больший ущерб из-за пандемии COVID-19. В международной организации призвали мировые правительства к действиям, чтобы предотвратить катастрофические последствия глобального потепления.
- Для урегулирования ситуации 32 страны мира присоединились к проекту "Глобальное метановое обязательство". Все они должны к 2030 году сократить выбросы метана в атмосферу на 30%.
- В то же время, в Украине по прогнозам климатологов, следующие 50–100 лет будет становиться только теплее. Лето станет сухим и жарким и может длиться на месяц дольше. Кроме того, в стране могут появиться климатические беженцы.