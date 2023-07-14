После легализации: Украина планирует выращивать каннабис в Крыму

В четверг, 13 июля, Верховная Рада Украины сделала исторический шаг, проголосовав за законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении. После его легализации и деоккупации украинского полуострова это растение могут выращивать в Крыму.

Идея выращивать медицинский каннабис в Крыму появилась еще в 2022 году, после чего была закреплена в итоговом документе "Стратегии экономического восстановления Крыма". Об этом рассказала постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

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Выращивание и экспорт каннабиса

Над этим документом работали команды Киевской школы экономики Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Центра оборонных стратегий. Готовился он в прошлом году ко II саммиту Крымской платформы, который состоялся 23 августа.

В документе указано, что после легализации медицинского каннабиса в Украине его могут выращивать в отдельных регионах Крыма. Также говорится о содействии производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано.

Много крутых идей вошло в итоговый документ, и именно эта идея еще год назад была отражена в документе. Спасибо народным депутатам за важное решение. Надеюсь на скорую доработку между чтениями и принятие закона,

– написала Тамила Ташева.



В каких странах легализован каннабис / Инфографика 24 канала

Что предусматривает законопроект о медицинском каннабисе

Законопроект №7457, за который Верховная Рада проголосовала в первом чтении, предлагает использовать каннабис и его смолы, экстракты и настойки из этого растения в медицинских и промышленных целях, а также в научной и научно-технической деятельности.

Вместе с тем он предлагает установить четкие правила выработки и обращения каннабиса в медицинских целях. Так сделали, в частности, Франция, Германия, Австрия, Чехия, Дания, Великобритания, Словакия и другие страны.

По словам председателя комитета Совета по здравоохранению Михаила Радуцкого, документ предусматривает жесткий контроль со стороны Национальной полиции над выращиванием, производством и продажей лекарств на основе каннабиса.

Следует отметить, что этот законопроект также поддерживают в Минздраве, медицинские силы ВСУ, медики и эксперты. Поддерживает его президент Владимир Зеленский. Следовательно, медицинский каннабис имеет все шансы, наконец, быть легализованным в Украине, чего годами добивались украинцы и ветераны.