"На каждом поле скрутить косяк": слова Тимошенко о медицинском каннабисе подняли шторм в сети

Накануне нардепы поддержали в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. Между тем Юлия Тимошенко подвергла резкой критике соответствующее решение.

Тимошенко закричала, что легализация каннабиса якобы превратит Украину в "наркоплантацию". На абсурдные заявления лидера "Батькивщины" украинцы отреагировали в сети, пишет 24 Канал.

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"Это клиника"

Нардеп заявила, что этот закон якобы "проплачен", а Украину хотят превратить в "европейскую Колумбию".

Вы понимаете, что невозможно будет на базе такого закона удержать использование марихуаны исключительно в медицинских целях? Это практически всеобъемлющее выращивание марихуаны по Украине. Это означает, что она почти сразу попадет не в медицинское потребление, потому что на каждом поле можно будет свернуть косяк,

– заявила Тимошенко.

В то же время лидер "Батькивщины" заверила, что якобы всегда "поддерживала" использование легальных медикаментов, произведенных на основе каннабиса для лечения тяжелобольных. Впрочем, по ее мнению, этот законопроект, якобы, ничего общего с легализацией медицинской марихуаны не имеет.

"Этот закон о том, что Украина будет засеяна и наполнена наркотической марихуаной", – заявила Тимошенко.

Тимошенко о легализации медицинского каннабиса: смотрите видео

Заметим, что в сети сразу же отреагировали на заявления Тимошенко. Заметили, что она цинично обвинила в "лоббировании наркомафии" Ольгу Стефанишину, муж которой погиб на войне. Кстати, каннабис помогает раненым воинам эффективно снимать боль.

Цинизму нардепа нет предела: смотрите видео

Ведущий 24 Канал Андрей Дрозда показал видео встречи Тимошенко с главой Минздрава, где она обвиняет в якобы лоббировании интересов наркобизнеса.

Это клиника, но вполне сознательная, рассчитанная на плинтусный электорат. Тимошенко устроила политический цирк, как раньше с рынком земли. Тогда она пугала всех глобальными латифундистами, которые ободрут бедных крестьян, а теперь новая страшилка для тупых – наркомафия,

– подчеркнул Дрозда.

Тимошенко устроила политический цирк: смотрите видео

Что нужно знать о легализации медицинского каннабиса

В Минздраве отметили, что применение лекарства с медицинским каннабисом будет жестко контролироваться, как это уже происходит с наркотическими препаратами.

Подчеркиваем: о попадании в свободное обращение препаратов с содержанием медицинского каннабиса речь не идет,

– отметили в министерстве.

Научные данные подтверждают, что применение лекарств на основе медицинского каннабиса является эффективным при лечении более 50 патологических состояний. В частности:

неврологических заболеваний: рассеянного склероза, эпилепсии, болезни Альцгеймера, болезни Хантингтона и синдрома Туретта;

заболеваний пищеварительного тракта (по убедительным доказательствам, конопля имеет значительный положительный эффект на облегчение побочных эффектов при химиотерапии при онкологических болезнях (особенно при тошноте и рвоте) и побочных эффектов, связанных с лечением ВИЧ/СПИД;

положительный эффект наблюдается также в отношении язвенного колита и болезни Крона, при воспалении и дисфункции моторики кишечника;

препараты на основе каннабиса используются для усиления аппетита при заболеваниях, приводящих к потере веса и истощению;

наркотической зависимости и психических расстройствах (по предварительным доказательствам, эффективно использование каннабиса как заместительной терапии для опиоидов, стимуляторов (в частности, кокаина) и алкоголя, а также для преодоления тревоги, посттравматических стрессовых расстройств и нарушения сна;

хронической боли невропатического происхождения;

при оказании паллиативной помощи.

Кроме того, научно доказано, что фитоканабиноиды оказывают высокоэффективное антимикробное действие на стафилококки и стрептококки, а еще демонстрируют заметный положительный эффект при лечении посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, различных форм склероза, герпеса, других недугов.