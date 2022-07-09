Зеленский рассмотрит вопрос легализации однополых браков: петиция набрала необходимые голоса

Петиция с просьбой легализовать однополые браки в Украине набрала необходимое количество подписей. Теперь ее должен рассмотреть Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава ОО "Украинские военные ЛГБТ за равные права" и объединения ЛГБТ-военных Виктор Пилипенко считает, что президент должен сделать все для того, чтобы однополые браки в стране стали законными.

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Он отметил, что ЛГБТ-люди всегда были среди военных, но не всегда были видимыми.

Да, мы небольшая группа украинского общества, нас всех всего от 7 до 12 процентов. Из-за того, что нас мало и часто мы мало видимые, на нас сгоняют свою агрессию и ненависть радикалы, носители советской морали, тюремных понятий и духовных скреп... С 1991 года, 2014-го, 24.02.2022 мы в рядах ВСУ, НГУ, добровольческих батальонов защищаем Родину от угрозы российской тирании, империализма, угрозы тюремного закрепощения нашего права на свободу и существование,

– сказал он.

Соответствующая петиция набрала более 25 тысяч голосов. Этого достаточно, чтобы ее рассмотрел президент.

В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар,

– написала автор петиции Анастасия Совенко.

Почему сейчас это важно как никогда

Важно отметить, что речь идет не только о моральных правах на однополый брак. В войне принимают участие представители и представительницы ЛГБТ-сообщества. Они, как и все воины, также умирают и получают ранения.

В случае смерти кого-то из партнеров, тот человек, который остался один, не сможет даже распоряжаться общим имуществом, может иметь проблемы с официальными органами в отношении детей павшего партнера, не сможет доказать, что как папа/мама этому ребенку. Пока представителям ЛГБТ-сообщества приходится беспокоиться об этом заранее – оформлять завещания, делать фиктивные браки с другими людьми или просто надеяться на то, что все будет хорошо.

Эта проблема была и с 2014 года, но сейчас она возникла остро, как никогда. Тем более, к сожалению, в результате российской агрессии погибают многие гражданские люди, среди которых также много ЛГБТ-людей.

Важно, что восприятие ЛГБТ в обществе меняется

За последние годы количество украинцев, негативно относящихся к ЛГБТ, упало в полтора раза – с 60,4% до 38,2%, также вчетверо возросло количество тех, кто относится к ЛГБТ положительно – с 3,3% до 12,8% и в полтора раза тех, кто относится безразлично – с 30,7% до 44,8%. Таким образом, уже подавляющее большинство украинцев принимает ЛГБТ-людей такими, как они есть.

При этом вдвое возросла доля тех, кто декларативно поддерживает полное равноправие ЛГБТ-людей – с 33,4% до 63,7%, и почти вдвое уменьшилась доля тех, кто считает, что права ЛГБТ-людей должны быть определенным образом ограничены – 45,2% до 25,9%. Также вдвое уменьшилось количество тех, кто колеблется с ответом: с 21,3% до 10,4%. Так что полное правовое равенство ЛГБТ-людей теперь поддерживает уже две трети украинцев.

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