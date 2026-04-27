40% – 60% украинцев имеют оружие: аналитик ответил, как предотвратить стрельбу на улице

После страшного теракта в Киеве, когда от рук стрелка в столице Украины погибли несколько человек, активно начала обсуждаться тема разрешения на владение оружием. Впрочем, споры продолжаются относительно того, обезопасит ли оно людей на улице, или наоборот спровоцирует еще больше жертв.

Операционный менеджер аналитического центра Henry Jackson Society Николай Кузьмин рассказал 24 Каналу, что свободное владение оружием создаст иллюзию безопасности и еще больше проблем. Он сравнил ситуацию в Украине с ситуацией в американском обществе.

Как у украинцев оказалось много оружия?

Кузьмин отметил, что он против оружия в цивилизованном обществе, что он против той модели, что существует в американском обществе. Существует прямая корреляция между количеством тех, кто владеет оружием, и количеством случаев его преступного использования. Относительно теракта, произошедшего в Киеве, то произошло несколько предпосылок. Он давно вынашивал похожую идею и был проигнорирован спецслужбами, полиция не совершила мероприятий на улице.

Вопрос в том, что в Украине очень много нелегализованного оружия. Во-первых, оружие людям раздавали в начале войны, и очень много информации, к сожалению, не было нормально организовано. Не было реестра людей, которым выдавали это оружие, и мы не знаем, у кого сейчас есть оружие. Мы знаем, что количество людей, которая имеет дома оружие, в Украине составляет 40% – 60%,

– отметил операционный менеджер аналитического центра Henry Jackson Society.

Он продолжил, что это очень много, на уровне, как в США. Оружие в начале полномасштабного вторжения раздавали членам территориальной обороны, и сейчас действительно 40% – 60% украинцев имеют в пользовании оружие. Конечно, было абсолютно нормально раздавать оружие, потому что тогда стоял вопрос выживания государства в целом.

Почему легализация оружия может стать новой угрозой?

По словам операционного менеджера аналитического центра Henry Jackson Society, все это оружие надо ввести в правильный реестр:

во-первых, людей надо ставить на учет;

во-вторых, в Украине и без того всегда существовало разрешение на охоту, то есть, на владение охотничьей винтовкой.

"Проверки и комиссии нужно ввести для всего оружия. Нужно понять, какое у кого оружие в пользовании есть", – подчеркнул Кузьмин.

Он добавил, что угроза от этого оружия не только в увеличении количества терактов на улицах, но и в том, что оно может выходить на "черные рынки" и тому подобное.

